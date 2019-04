Il n’y a jamais eu autant de nouvelles entreprises en Belgique

100.113 nouvelles entreprises ont été créées en 2018 en Belgique, c’est un record. C’est la première fois que la barre des 100.000 créations est franchie chez nous. Si on compare avec 2008, année du début de la crise économique, le nombre d’entreprises créées en une année s’est accru de 53,6%. Principale explication pour Eric Van de Broele qui a compilé ces chiffres pour « L’Atlas des créateurs 2019 » publié par Graydon, l’UCM et Unizo : « L’image de l’entrepreneur est meilleure et son statut social est plus attrayant ».

Beaucoup de disparitions en même temps

Pour apprécier à sa juste mesure ce nombre record de créations, il faut le mettre en regard avec le nombre de cessations d’activité (fermeture, faillite, départ à la retraite sans revente, décès…) et en l’occurrence elles sont plus élevées en 2018 que les années précédentes. En tout 77.504 entreprises ont mis la clé sous la porte l’année dernière. Le nombre de créations nettes d’entreprises s’élève donc à 22.607 en 2018. C’est presque 2000 de moins qu’en 2017.

Pour Eric Van de Broele ce chiffre est une sorte de baromètre de la confiance en l’avenir économique. Et à cet égard, le ralentissement de créations nettes n’est pas de bon augure pour l’avenir : « Ces chiffres sont pessimistes. Moins de créations nettes c’est moins de potentiel de création d’emplois pour l’avenir, c’est clair. En même temps, il faut nuancer. Certes il y a moins de croissance nette mais on voit quand même que la croissance est plus saine, plus robuste. Donc il y a moins de créations d’entreprises nettes que les années dernières mais il y a de forte chance que ces entreprises tiendront plus longtemps et engageront plus ».

Si on regarde dans le rétroviseur, on constate que deux tiers des entreprises créées en 2014 sont encore actives aujourd’hui. Les professions libérales y sont les plus solides, l’horeca est par contre l’activité la plus fragile.

Grosses différences entre Flandre et Wallonie

Une tendance particulièrement notable dans ces chiffres c’est la différence entre le Nord et le Sud. En réalité c’est la Flandre qui tire la croissance de création d’entreprises à la hausse (+11,5%) et dans une moindre mesure Bruxelles (+5,3%), la création d’entreprises en Wallonie, elle, stagne.

Arnaud Depla, le secrétaire général de l’Union des Classes Moyennes pointe une différence de mentalité entre le Nord et le Sud pour expliquer ces tendances régionales ainsi qu’une plus grande sécurité de l’emploi en Flandre : « En Flandre, on est au plein-emploi. Et donc, on a des gens qui se disent qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils se lancent et que si ça ne fonctionne pas, ce n’est pas grave et qu'ils trouveront toujours un job de salarié dans leur domaine. En Wallonie, c’est nettement moins vrai. On a un marché du travail plus compliqué avec des gens qui se lancent mais en se disant » si je me plante, je n’aurai pas droit à une seconde chance, pas droit au chômage et je ne trouverai pas forcément un travail dans le salariat « ».

Les nouvelles entreprises crées en 2018 l’ont été principalement dans les services aux entreprises, suivi des professions libérales et de la construction. La croissance nette est la plus importante dans les professions libérales, principalement dans le domaine médical et les services juridiques.