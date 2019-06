"Il faut un nouveau plan d'investissement pour la Wallonie"

La Wallonie est-elle prête à voler de ses propres ailes ? A partir de 2025, l’enveloppe compensatoire de la 6e de l’État va diminuer progressivement. En 2033, la région wallonne ne pourra plus compter dessus du tout. Et puis avec le climat politique ambiant, la question se pose : le sud du pays pourrait-il "survivre" seul, économiquement ? Pour deux experts, c’est possible, mais il est nécessaire d’établir un nouveau plan d’investissement global pour relancer la machine wallonne.

Un nouveau plan d’investissement oui, mais pas n’importe lequel. Au micro de Soir première, Philippe Destatte, directeur de l’Institut Jules Destrée, et Yves Jongen, fondateur d’IBA, sont très catégoriques : il est indispensable de rassembler tous les acteurs wallons pour élaborer ce plan et anticiper cette future diminution de moyens. "C’est comme quand papa perd son boulot. On réunit la famille, les enfants, et on dit qu’on ne va plus pouvoir vivre de la même manière. On doit avoir la même réaction de vérité. A l’avenir, la Wallonie ne va plus pouvoir vivre comme hier. Il faut donc décider ensemble comment nous allons faire" recommande Yves Jongen.

Chaque euro compte

Et pour savoir comment agir au mieux, il faut absolument tout reprendre à zéro, selon Philippe Destatte. Reprendre à zéro, dans le sens où il faut inspecter méthodiquement l’ensemble du budget et voir où sont les marges de manœuvre. Et des marges de manœuvre, il y en a selon le directeur de l’Institut Jules Destrée. Mais pour s’en rendre compte il faut déterminer, pour chaque ligne du budget, chaque euro dépensé, s’il est vraiment investi au mieux. "Le plan Marshall représentait entre 3 et 5% du budget de la Région Wallonne selon l’époque. Les pôles de compétitivité, 0,5 ou 0,6% de la Région Wallonne. C’est 100% du budget qu’il faut examiner" assène-t-il.

Résoudre les problèmes budgétaires, les ministres (même volontaires) n’y arriveront pas seuls selon ces deux experts, mais ils ont tout de même une responsabilité importante dans ce domaine. "Pour arriver à faire avancer le bateau, il faut à la fois les travailleurs à bord, donc il faut les respecter, les traiter de façon juste et écouter leurs problèmes ; mais on a aussi besoin d’entrepreneurs et de capital" explique Yves Jongen. Redresser la barre, la Wallonie peut y arriver, Philippe Destatte en est convaincu. Mais il va falloir pour cela créer un climat à la fois financier et social favorable aux entreprises. Pour mettre ce climat en place, le directeur de l’Institut Jules Destrée espère que les grands partis dépasseront leurs différends afin de s’associer pour former une sorte "d’union régionale, pour sublimer la Wallonie".