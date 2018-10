IBM en recours contre la SNCB pour la modernisation de son parc informatique

IBM a introduit une réclamation au conseil d'Etat contre l'adjudication par la SNCB du projet "Sprite" au groupe TCS, écrit L'Avenir, mardi. Une enquête va dès lors être lancée pour vérifier la validité de la procédure.

Le projet Sprite vise à moderniser le pôle informatique de la SNCB. Outre le développement de nouvelles applications et la transformation des applications existantes, le contrat vise des services de stockage Cloud, la cybersécurité et tout un plan de transformation des services d'infrastructure informatique de la SNCB. L'appel d'offres comprend un contrat-cadre de sept ans pour un montant de 195 à 277 millions d'euros.

A côté de TCS, filiale du géant indien Tata, se trouvaient également le consultant Accenture et un consortium belge composé de Proximus, IBM et le groupe wallon NRB (Ethias, Nethys, etc.).