IBA offre une double voix à ses plus anciens actionnaires, une manière de se protéger des OPA hostiles

La décision a été prise hier par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'IBA, au siège de l’entreprise à Louvain-la-Neuve : un droit de vote double aux actionnaires fidèles. Une décision permise grâce à une loi adoptée l'année passée.

Olivier Legrain est l’administrateur délégué d’IBA et il admet volontiers que ce dispositif permettrait de protéger l’entreprise contre une éventuelle offre publique d’achat hostile, mais pas seulement. "On donne plus de voix aux actionnaires long terme. Une société n’est pas là pour être l’objet de spéculations et il nous semble tout à fait adéquat de donner plus de voix aux gens qui sont là aujourd’hui et qui seront encore là demain, de façon à pouvoir réaliser une stratégie de long terme. C’est quelque chose aussi qui existe déjà depuis longtemps dans d’autres juridictions et ceci n’est qu’un rattrapage d’un point de vue belge de modalités qui étaient disponibles à des concurrents."

Pour bénéficier de ce mécanisme, il faut être actionnaire d’IBA depuis deux ans au moins et il faut aussi que ses actions soient reprises au registre des actions nominatives de l’entreprise. C’est tout de même un mécanisme assez contraignant, il faut le vouloir.

La planète parmi ses "stakeholders"

IBA est une belle entreprise, mais elle a beaucoup souffert en Bourse ces dernières années. Pour vous donner une petite idée, l’action IBA valait plus de 56 euros en mai 2017, c’était un pic, mais hier soir c’était à peine 8,36 euros, sept fois moins donc qu’il y a trois ans. Et c’est vrai, ça peut susciter des convoitises. Mais ce nouvel outil anti-OPA n’est pas la seule modification qu’IBA a apportée à ces statuts hier.

IBA considère qu’elle doit tenir compte de l’impact de son activité sur ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, sur la société en général. Parmi ses parties prenantes, c’est comme ça qu’on les appelle, et en anglais on dit "stakeholders", elle a ajouté la planète. "Aujourd’hui, on mesure l’empreinte carbone d’IBA, on prend des mesures, de l’innovation par exemple, pour diminuer les consommations énergétiques de nos machines. On se pose constamment la question de la mobilité, comment éviter d’avoir — puisqu’on a à peu près 700 personnes ici sur le site à Louvain-la-Neuve — 700 voitures qui se déplacent tous les jours ? Promouvoir les transports en commun. Notre activité a un impact sur l’environnement, comment peut-on le diminuer ? Consommation des machines, (d’échecs nous créons). Chaque fois qu’on fait un investissement, chaque fois qu’on développe une nouvelle machine, chaque fois se poser la question en disant : on a une belle mission qui est de protéger, améliorer et sauver des vies, mais comment est-ce qu’on accorde cette mission aussi avec l’impact qu’on a sur la planète ?"