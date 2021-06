IBA conclut un partenariat avec plusieurs hôpitaux

Le spécialiste de la protonthérapie, IBA, a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec différents hôpitaux de par le monde afin de déployer sa solution de traitement Proton Arc, actuellement en phase de recherche et développement.

L'objectif du consortium d'hôpitaux, baptisé DynamicARC, sera de préparer le déploiement clinique du nouveau traitement au sein de centres utilisant déjà la plateforme de traitement Proteus, de l'entreprise néo-louvaniste.

Parmi les membres fondateurs de ce consortium, on retrouve deux hôpitaux américains (Beaumont Hospital - Royal Oak et Baptist Health South Florida), un espagnol (Quirónsalud) et un néerlandais, l'hôpital universitaire de Groningue.

Les membres de DynamicARC devront s'assurer que la solution de traitement atteint son plein potentiel en termes de doses et de flux des patients.