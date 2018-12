I boycott: plateforme citoyenne pour le changement participatif

"Un contre-pouvoir citoyen qui instaure un dialogue entre les consommateurs et les entreprises", voilà l'objectif d'I Boycott. Cette plateforme mobilise les jeunes et les moins jeunes en leur proposant d'agir en un simple clic. Depuis leur PC ou smartphone, les consommateurs deviennent des acteurs de leur vie. Les entreprises, elles, sont amenées à prendre des décisions pour plus de responsabilité environnementale et sociétale.

" Nous voulons être des consomm'acteurs éveillés, participatifs", explique Rodrigue. À 25 ans, il devient le responsable de l'antenne belge d'I boycott. " Nous sommes consommateurs. On ne se dit pas qu'on ne va plus consommer du jour au lendemain, mais on essaye d'influencer. Et qu'est-ce qui influence les entreprises ? C'est l'argent ! C'est la consommation ! Si on ne consomme plus ses produits, l'entreprise peut être en danger."

Quand une action individuelle devient collective