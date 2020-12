Huawei va installer sa première usine hors de Chine dans l'est de la France

Le géant chinois des télécoms Huawei va installer à Brumath, dans l'est de la France, près de Strasbourg, un site de production de solutions technologiques de réseaux mobiles, sa première usine de ce type hors de Chine, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le site, qui représentera un investissement de 200 millions d'euros et emploiera dans un premier temps 300 personnes, produira des équipements liés à la technologie 5G à l'ensemble du marché européen.

Selon Huawei, l'usine de Brumath devrait produire l'équivalent d'un milliard d'euros d'équipements par an.

Cette annonce intervient dans un contexte difficile pour le groupe chinois, sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis. L'administration du président sortant Donald Trump a mis en avant un risque d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Les Etats-Unis ont appelé de nombreux pays européens à ne pas utiliser les infrastructures Huawei pour le déploiement du nouveau réseau téléphonique 5G.

"Conscientes de la volonté manifeste de Huawei de s'implanter dans notre département, nous avons adressé au Premier ministre et à la Commission européenne un certain nombre de questions relatives à la sécurité et à la souveraineté économique, largement partagées par nos concitoyens", avait réagi dès mercredi la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian (EELV, écologiste).