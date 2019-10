HP veut supprimer jusqu'à 9.000 emplois sur les trois prochaines années

Le fabriquant d'ordinateurs et d'imprimantes américain HP a annoncé jeudi un vaste plan de restructuration qui va conduire à la suppression de jusqu'à 9.000 emplois sur les 55.000 que compte l'entreprise pour devenir une entreprise plus numérique et orientée vers les services.

Les 7 à 9.000 suppressions d'emplois dans le monde entier vont s'étaler sur trois ans et mêleront licenciements et départ volontaire à la pré-retraite, précise HP dans un communiqué.

S'adapter aux nouvelles habitudes de consommation

Ce plan de restructuration, présenté par Enrique Lores le nouveau PDG qui prendra les rênes au 1er novembre, doit permettre à HP de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation de ses clients en particulier en matière de cartouches d'encre, qui pendant longtemps ont été la véritable vache à lait de l'entreprise. Il devrait coûter environ 1 milliard de dollars.

HP compte se concentrer davantage sur les services et proposer par exemple de vendre ses imprimantes à des prix cassés --comme elle le fait déjà -- mais en échange le client s'engagerait à s'approvisionner en cartouches chez HP. L'entreprise offrira aussi d'acheter le matériel plus cher et d'avoir ensuite toute liberté de s'approvisionner en cartouches d'une autre marque.

L'entreprise estime que grâce à cette restructuration, elle pourra économiser 1 milliard de dollars par an à partir de l'exercice 2022. HP est né de la scission en 2015 de Hewlett-Packard, le grand ancêtre des entreprises high-tech de la Californie et qui a été la première d'une longue série à être fondée dans un garage par Bill Hewlett et Dave Packard en 1939.