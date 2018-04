Hi Fly, la première compagnie de location à utiliser l'Airbus A380

La compagnie aérienne portugaise Hi Fly, spécialisée dans la location d'avions et qui en fournit à l'armée belge, prendra prochainement livraison de son premier Airbus A380, le plus gros appareil de transport de passagers au monde, a-t-elle annoncé sur son site internet.

Cette compagnie est sur le point d'acquérir d'occasion deux A380, des avions rachetés à Singapore International Airlines (SIA), l'un des clients de lancement du géant des airs européen et qui commence à déclasser ses plus anciens exemplaires.

Il s'agit du troisième avion de série (MSN 3) et du MSN 5. Le premier est attendu "à la mi-2018", précise Hi Fly, sur son site.

Ce qui fera de la compagnie portugaise la 4ème en Europe à exploiter ce type d'avions (avec Air France, Lufthansa et British Airways) et la première dans son pays.

Capacité de 471 passagers

Cet A380 sera capable d'emporter 471 passagers: 399 sur le pont inférieur, et au second étage 60 siège en classe affaires et douze en première classe - la configuration héritée de SIA.

Selon une vue d'artiste publiée par Hi Fly, cet appareil devrait être immatriculé à Malte.

Hi Fly dispose actuellement d'une flotte de onze Airbus: cinq A330 et cinq A340 ainsi qu'un A321, plus petit, loué au ministère belge de la Défense depuis 2014.