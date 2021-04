Hausse des travailleurs d'entreprises belges actifs au niveau international - © Richard Villalonundefined undefi - Getty Images/iStockphoto

Le marché matinal - L’emploi s’internationalise - 09/04/2021 Séquence consommateur, salarié, assuré, boursicoteur,... Maxime PAQUAY. L’emploi s’internationalise. Malgré les confinements, fermetures des frontières et limitations des déplacements, en 2020 l’emploi continue de s’internationaliser ! À la fois des boîtes belges qui emploient plus de travailleurs étrangers ET qui envoient plus leurs employés à l’étranger. Éclairage avec Hanane El Aakel, responsable emploi international chez SDWorx