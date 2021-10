Hausse des prix de l'électricité et du gaz : que faire si votre contrat fixe arrive à échéance ? Difficile à dire...

Les prix du gaz et de l’électricité n’en finissent plus de s’envoler. Et pour mieux comprendre pourquoi, et surtout quelles en sont les conséquences, la CREG, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, publie ce matin son rapport de 85 pages.

Rappelons qu’au début de 2020, les prix du gaz avaient plongé à des niveaux inédits depuis très longtemps. Après, forcément, ils ont rebondi, comme l'explique Laurent Jacquet, directeur à la CREG. "C’est principalement la reprise économique en Chine, la hausse du prix du CO2 qui a doublé en un an, il y a aussi les niveaux de stockage de gaz qui sont assez bas en Europe et il y a aussi une réduction de l’approvisionnement en gaz, notamment venant de Russie. Pour l’électricité, ce sont essentiellement les hausses du prix du gaz, mais aussi du charbon, qui expliquent l’augmentation du prix et, dans une moindre mesure, la hausse du prix du CO2."

Quand le prix de la tonne de CO2 augmente en Europe, les producteurs tendent à privilégier le gaz naturel pour produire de l’électricité au détriment du charbon, qui produit, lui, plus de CO2.

Une baisse des prix attendue au printemps 2022

La question que tout le monde se pose est évidemment : quand est-ce que ça va se calmer ? Quand les prix vont-ils baisser ? Si on regarde l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur les marchés internationaux, on voit bien que les opérateurs tablent sur une baisse des prix autour du printemps 2022. Pour autant, évidemment, que l’hiver ne soit pas trop rigoureux dans l’hémisphère nord.

Ce sont les personnes avec un contrat variable qui risquent de voir leur facture le plus augmenter. Ceux qui ont un contrat avec un prix fixe sont protégés jusqu’à l’échéance de leur contrat et ils sont majoritaires en Belgique. "En Belgique, sur base des analyses de la CREG, on voit que 68% des ménages ont un contrat fixe pour l’électricité et 64% pour le gaz. C’est à peu près la même chose pour les clients professionnels", explique le directeur de la CREG.

Contrat fixe : pouvoir modifier l'acompte ?

Un ménage belge sur trois va donc devoir payer beaucoup plus pour le gaz et l’électricité, raison pour laquelle le fournisseur d’énergie Mega a décidé d’imposer des factures intermédiaires plus élevées à ses clients en variable, mais aussi à ceux qui ont des contrats fixes, qui arrivent bientôt à échéance.

Voici la position de la CREG sur le sujet : "Dans cette période d’augmentation des prix, il est sans doute intéressant d’augmenter le montant de son acompte mensuel. Mais par contre, la question se pose en cas de prix fixe, puisque le prix n’évolue pas jusqu’à la fin du contrat. Alors, on a analysé les conditions particulières et générales de toute une série de fournisseurs et c’est vrai qu’il y a des points à discuter à ce sujet-là. On est en contact avec l’Inspection économique et la ministre de l’Énergie, qui est en train de réévaluer ce qu’on appelle l’accord du consommateur, autrement dit le deal qui lie d’un côté les fournisseurs, le gouvernement et les consommateurs. Une recommandation de la CREG est que les acomptes peuvent être modifiés, mais moyennant un accord explicite du consommateur."