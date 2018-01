Hausse de 7% du trafic mondial aérien en 2017: grâce aux compagnies low-cost

Le trafic aérien de passagers a une nouvelle fois augmenté l'an dernier, grâce aux compagnies à bas coûts dont la part de marché progresse, a indiqué mercredi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Un total de 4,1 milliards de passagers ont été transportés en 2017 par les compagnies aériennes à travers le monde, une progression de 7,1% sur un an après une précédente hausse de 6%, selon les données de l'agence des Nations unies spécialisée dans le transport aérien.

La croissance du trafic aérien bénéfice de "l'amélioration continue de sa sécurité, de sa sûreté, de son efficacité et de son empreinte écologique", a estimé le président de l'OACI, Olumuyiwa Benard Aliu.

De fait, l'année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien mondial depuis 1946 et l'établissement de statistiques sur les accidents d'avions, selon des chiffres publiés début janvier par l'Aviation Safety Network.

Avec un total de dix accidents impliquant des avions de transport de passagers, qui ont fait 44 morts, 2017 "est l'année la plus sûre de tous les temps tant par le nombre d'accidents qu'en termes de victimes", selon cette source rappelant qu'en 2016, il y avait eu un total de 16 accidents pour 303 victimes.

Avec 1,2 milliard de passagers, les compagnies low-cost ont vu leur volume de trafic augmenter à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale.

Ces compagnies ont capté un tiers du trafic de passagers en Europe, 31% en Asie-Pacifique et 26% en Amérique du Nord.

Exprimé en revenus par passager et par kilomètre (RPK), le trafic a progressé dans toutes les régions à un rythme plus soutenu qu'en 2016.

"L'Europe est restée le marché international le plus important avec 37% des revenus par passager au kilomètre", une hausse de 8,1% sur un an grâce à des conditions économiques plus favorables, a indiqué l'OACI.

Toujours exprimé en RPK, le marché latino-américain a progressé de 10%, l'Asie-Pacifique de 9,6%, l'Afrique de 7,6% tandis qu'au Moyen-Orient la hausse est de 6,9% et en Amérique du Nord de 4,9%.

Si les prix moyens du carburant ont bondi de 25% sur un an, ils restent significativement sous la moyenne observée dans la dernière décennie à la suite de la chute des prix du pétrole à l'été 2014.

Même avec une augmentation de leur facture de carburant, les compagnies aériennes devraient, selon l'OACI, dégager des résultats d'exploitation équivalents à 2016 avec environ 60 milliards de dollars américains (49 milliards d'euros) et une marge opérationnelle de 8% du chiffre d'affaires.