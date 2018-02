Harley-Davidson rappelle plus de 250.000 motos

Le constructeur américain Harley-Davidson doit rappeler 251.894 motos de par le monde à cause d'un problème de frein, a annoncé l'agence américaine pour la sécurité routière (NHTSA).

Sont concernés les modèles Touring, CVO Touring et VSRC produits entre 2008 et 2011 et équipés du système ABS.

Le problème de frein est examiné depuis mi-2016, après 43 plaintes et signalements liés à 3 accidents dans lesquels 2 personnes ont été blessées.

Les Etats-Unis sont particulièrement touchés par ces rappels, 175.000 moto y étant concernées.