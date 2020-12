Habeebee, une entreprise belge de savon bio qui tire son épingle du jeu malgré la crise du Covid-19

Investir dans son entreprise alors que l’économie semble s’écrouler autour de vous comme cette année, il faut oser. Et certains osent. C'est le cas d'Alexia Van Innis. Elle gère Habeebee, une petite savonnerie artisanale à Bruxelles. Pour elle, 2020 est une excellente année malgré la pandémie, malgré la crise économique, malgré les confinements, dans un secteur qui n’est pas forcément perçu comme essentiel.

"On est considérés comme une activité essentielle. Se laver, prendre soin de soi a été considéré tout au long de cette crise comme essentiel. Et en fait, on sent aussi que les Belges ont eu besoin de cet essentiel, de prendre soin d’eux et c’est pour ça que Habeebee se porte plutôt bien", se réjouit la jeune femme.

Un tout nouveau point de vente malgré la crise

Heureusement pour la start-up bruxelloise, les 200 points de vente en Belgique où cette marque est présente n’ont pas été trop affectés par les confinements car il s'agit de magasins alimentaires bio. "C’est pour ça qu’on a continué à être distribué. On a aussi pas mal de magasins de cadeaux", précise Alexia. "Mais beaucoup de ces magasins ont trouvé des alternatives pour continuer à offrir les produits Habeebee."

Dans ce contexte délicat, la marque a tout de même pu emménager dans des ateliers flambant neufs à Watermael-Boitsfort, tout en ouvrant une première boutique. En pleine crise économique, ceux qui investissent font office d'exception et sont perçus comme des ovnis. Mais cela signifie avant tout que les investisseurs ont fait confiance à la marque dans un contexte pourtant difficile.

Investissements

Habeebee les a trouvé ses financement via la plateforme de financement participatif Lita, plateforme dédiée à l’entrepreneuriat social et au développement durable, et via la Région bruxelloise. "On a levé 228 000 euros auprès de 88 investisseurs à travers la plateforme Lita, mais je signe aussi aujourd’hui l’acte de Finance Brussels, qui suit la levée de fonds pour 100 000 euros", déclare la dirigeante de Habeebee.

Malgré la crise, les investisseurs n’ont pas été arrêtés ni effrayés par le contexte. "Je pense que les investisseurs avaient besoin de croire en ce genre de projet. En tout cas, ils nous ont suivis", s'exalte Alexia Van Innis.

Petite structure ambitieuse

Toutefois, Habeebee reste une petite entreprise. Actuellement, 1 000 savons sortent chaque jour de sa ligne de production. L’objectif est tout de même d’arriver à 3 000 savons par jour. Il s’agit de multiplier par trois la production. Les projets de la marque sont de poursuivre sa croissance mais aussi de développer de nouvelle collaborations, avec le secteur hôtelier par exemple.

Beaucoup d’ambition pour 2021, mais d’abord, il s’agit de bien finir l’année 2020, car dans ce métier, les fêtes de fin d’année sont une période clé. "Ça m’étonne à chaque fois. À chaque fois, je crois que ça ne va pas arriver de cette façon-là, mais en effet, pendant les Fêtes, on fait plus ou moins deux tiers de notre chiffre d’affaires. Donc oui, ça reste un très beau cadeau à offrir à soi, à la famille, pour tout le monde."