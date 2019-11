Guillaume Boutin, nouveau CEO de Proximus qui va commencer à appliquer son plan de restructuration

A l'issue du Conseil d'administration qui se tenait chez Proximus cet après-midi, le successeur de Dominique Leroy a été désigné. Il s'agit du Français, Guillaume Boutin, responsable du marché des consommateurs chez Proximus. Guillaume Boutin a été directeur du marketing chez Canal+ en France durant deux ans, avant de traverser la frontière et de rejoindre Proximus à l'été 2017. Le monde des télécoms ne lui était toutefois pas étranger puisqu'il a travaillé pour l'opérateur français SFR durant plusieurs années, notamment en tant que directeur financier et chargé du marketing.

Un des dossiers qui était également à l'ordre du jour de ce conseil d'administration était le plan de restructuration annoncé en janvier et négocié depuis le mois de septembre. Il semble que les membres du CA ait choisi d'appliquer en partie le plan social, les parties sur lesquelles il n'y avait pas besoin d'accord avec les syndicats. Ces parties entreront en application dés aujourd'hui. Au sujet des parties du plan sur lesquelles les syndicats ont bloqué, les négociations sociales sont relancées. Une nouvelle réunion est prévue dans 15 jours.

Dans un communiqué, Proximus précise "rester convaincu que ce plan de transformation est essentiel pour Proximus, qui doit accélérer sa transformation digitale pour sécuriser l'avenir de l'entreprise, continuer à investir dans les réseaux du futur et répondre aux besoins de ses clients. Dans ce contexte, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de démarrer le plan de transformation sans toucher au cadre de la loi de 1991 et en respectant les procédures prévues dans la législation sociale applicable. De cette façon, tous les employés peuvent être informés de manière individuelle. Cela mettra fin à l'incertitude qui règne aujourd'hui au sein de la société", explique Proximus.

Après le refus de la CSC et de la CGSP du plan social tel que proposé par la direction, réaffirmé lors de la commission paritaire de ce matin, deux options s'ouvraient aux membres du Conseil d'administration: relancer les discussions avec les syndicats, et donc repartir pour un nouveau tour de dialogue social, ou imposer le plan social en l'état, malgré le refus des travailleurs. C'est possible légalement, en vertu d'une loi de 1991 sur les entreprises publiques.