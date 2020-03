Guerre des prix déclarée sur le pétrole : la dégringolade des cours continue

Ce dimanche, la Bourse saoudienne a plongé de 6,5 % à l'ouverture, alors que les marchés ont dévissé à Dubaï de 8,5 % ainsi qu'au Koweït et à Abou Dhabi, en chute de plus de 7 %. Les cours du pétrole ont dégringolé de plus de 30% depuis le début de l’année sur fond de ralentissement économique dû à la propagation du nouveau coronavirus en Chine et à travers le monde. Mais le revirement de vendredi à l’OPEP accélère encore la dégringolade des cours.

Fini l’harmonie entre Opep et Russie

Vendredi, la belle harmonie qui régnait depuis trois ans entre l’Opep et la Russie a volé en éclats. Moscou s’est opposé à une nouvelle réduction de la production de pétrole pour enrayer la baisse des cours due à l’épidémie de coronavirus. Le cartel des pays producteurs, qui souhaitait une baisse supplémentaire de 1,5 million de barils par jour jusqu’à fin 2020, a riposté en supprimant toutes les limites à sa propre production. Le revirement de situation est donc assez spectaculaire.

Dégringolade des cours

Ce dimanche, les marchés en Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années à leur réouverture dimanche, après l’absence d’accord entre l’Opep et la Russie sur des coupes de production de pétrole. L’action du géant pétrolier Saudi Aramco a même dégringolé pour la première fois en dessous de son prix d’introduction en Bourse (32 riyals ou 8,5 dollars) pour atteindre 31,15 riyals.

La guerre des prix est déclarée

Conséquence directe de cet échec de la réunion (à Vienne), un effondrement dans la foulée, vendredi, du baril new-yorkais de WTI de plus de 10% à 41,28 dollars et du baril londonien de Brent de plus de 9% à 45,27, tous deux tombant à des niveaux plus vus depuis près de quatre ans.

Les réductions de production convenues précédemment par l’OPEP expirent fin mars. Faute d’accord sur un nouvel encadrement de la production visant à soutenir les prix, l’Arabie saoudite vient en plus de réduire le prix de vente officiel de toutes ses qualités de pétrole brut vers toutes les destinations (Asie, Etats-Unis…) pour le mois d’avril. En ce qui concerne l’Europe du Nord et de l’Ouest, le prix du baril de brut léger a été fixé à 10,25 dollars de moins que la référence Brent. Une baisse de 8 dollars le baril sur un mois à peine.