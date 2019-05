Guerre commerciale USA-Chine: le yuan recule face au dollar

Autre aspect de la guerre commerciale entre Etats-Unis et Chine: le taux de change entre le dollar américain et le yuan chinois. La devise chinoise n’en finit pas de reculer depuis la mi-avril, environ 3,5% de baisse face au dollar.

Ce n’est pas rien sur le marché des changes, d’autant que comme le rappelle Frank Vranken, stratégiste à la banque privée Puilaetco Dewaay, c’est l’État chinois qui établit au fond la valeur de la monnaie, pas le marché : « Aujourd’hui, la politique de devise des Chinois est encore loin d’être complètement libérée. On n’a pas un taux de devise qui est complètement déterminé par la demande des marchés financiers. La Chine, et donc Pékin, fixe le dollar par rapport au yuan, ou inversement. Elle peut donc clairement influencer et elle a eu tendance à augmenter la liberté. Mais jusqu’à présent, c’est encore clairement le Parti communiste qui détermine, via la banque centrale chinoise, où va la devise ».

Quel est l’intérêt de la Chine de faire baisser sa devise ?

C’est d’abord une réponse aux surtaxes imposées par l’administration Trump aux produits chinois exportés vers les États-Unis. Une baisse du yuan atténue l’impact de ces surtaxes en diminuant un peu les prix à l’exportation. Mais au bout du compte, c’est surtout un geste politique, une réplique aux mesures américaines.

Mais attention, c’est une arme à manier avec modération pour cette raison. « Beaucoup de sociétés chinoises ont un financement en dollars, et si le dollar devient beaucoup plus cher par rapport à la devise chinoise, ça pourra là aussi impacter. Ce n’est donc pas sans effet négatif pour certaines sociétés chinoises. Il faut donc rester prudent. Je ne sais pas jusqu’où Pékin va laisser glisser le yuan », note Frank Vranken.

Autre élément à prendre en compte : la Chine importe des quantités phénoménales de matières premières — toutes sortes de matières premières — cotées en dollars, comme le pétrole évidemment. Donc, si le dollar s’envole par rapport au yuan, la facture matières premières va elle aussi s’envoler pour la Chine. C’est là la limite de cet outil dans la guerre commerciale avec les États-Unis.