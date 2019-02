Guerre comerciale USA-Chine: Pékin promet d'accroître ses importations de produits américains

Pékin a accepté d'accroître ses importations de produits américains et de coopérer davantage sur la propriété intellectuelle, a annoncé vendredi Chine nouvelle après que Donald Trump eut fait état d'"énormes progrès" dans les négociations commerciales.

Les deux parties "attachent une grande importance aux questions de protection de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie et ont accepté de renforcer davantage la coopération", a précisé l'agence officielle chinoise. Pékin a en outre accepté lors des discussions de mercredi et jeudi d'augmenter les importations de "produits agricoles américains, de produits énergétiques, de biens industriels manufacturés et en termes de services", toujours selon Chine nouvelle.

Des "avancées importantes" sont ressorties des négociations menées par les délégations américaine et chinoise à Washington, avait annoncé un peu plus tôt l'agence qui, citant un communiqué de la délégation chinoise, évoquait des discussions "sincères, précises et fructueuses" entre les deux parties.

"Beaucoup de travail"

La Maison Blanche, qui a relevé qu'il restait encore "beaucoup de travail", s'est montrée inflexible sur l'échéance, soulignant que les 90 jours de trêve qui s'achèveront le 1er mars représentaient "une date limite ferme".

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping avaient consenti, le 1er décembre, lors d'une rencontre à Buenos Aires, à suspendre la guerre commerciale que se livrent les deux premières économies du monde pour tenter de trouver un accord. Concrètement, l'administration Trump exige de la Chine qu'elle mette fin à des pratiques commerciales qualifiées de "déloyales".

Elle vise en particulier le transfert forcé de technologies américaines dans le cadre de co-entreprises en Chine, le "vol" de la propriété intellectuelle américaine, le piratage ainsi que les subventions massives accordées aux entreprises chinoises d'Etat pour en faire des champions nationaux. La Maison blanche exhorte aussi Pékin à réduire le déficit commercial américain massif et à ouvrir son marché.

Pour contraindre Pékin à corriger ces distorsions commerciales, Washington a infligé des taxes douanières supplémentaires sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises. Pékin a rétorqué en imposant des tarifs douaniers additifs sur 110 milliards de dollars de biens américains.

En plus de la coopération renforcée sur la protection de la propriété intellectuelle et de l'augmentation des importations en provenance des Etats-Unis, les négociateurs chinois et américains ont également décidé que "des mesures effectives seront prises pour promouvoir le développement équilibré du commerce sino-américain", a précisé Chine nouvelle.