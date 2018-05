Grogne parmi le personnel des Carrefour Market: la centrale Mestdagh de Gosselies complètement bloquée

Le personnel des magasins Carrefour Market est toujours sous le choc ce matin après cette annonce hier de la direction : elle veut supprimer 450 emplois chez nous. La direction dit vouloir privilégier les départs volontaires et les prépensions. Les employés ont donc décidé de partir en grève après le conseil d’entreprise extraordinaire.

Ce matin, la centrale du groupe à Gosselies est complètement bloquée, les camions n’ont d’autre choix que de faire demi-tour. "Très concrètement, pour faire bref, les marchandises n’arriveront pas" confirme Catherine Roisin, secrétaire régionale adjointe du SETca.

Les camions arrivent en effet et doivent faire demi-tour.



"Il y en a un certain nombre qui sont rentrés hier et qui ne sortent pas et les camions qui arrivent aujourd’hui sont directement renvoyés et ne rentrent pas. Il y a des magasins qui sont fermés et on va évidemment faire le point d’ici quelques heures pour faire un peu l’état des lieux des magasins qui poursuivent la grève qui a commencé hier".