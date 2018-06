Grèves sur le rail: la SNCB prête à appliquer le service minimum

"Nous sommes prêts pour le service minimum", a indiqué vendredi Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Plusieurs syndicats ont déposé des préavis de grève pour les mois de juin et juillet."Les travailleurs doivent signaler trois jours avant la grève s'ils travailleront ou pas. En fonction des effectifs, nous élaborons alors un plan de transport", explique la porte-parole.

La loi sur la continuité du service du transport ferroviaire de personnes en cas de grève n'a encore jamais été appliquée jusqu'à présent.

Le Syndicat autonome des conducteurs de trains (SACT) a déposé un préavis de grève de 48h démarrant le 22 juin à 3h. Le Syndicat autonome des Cheminots (SIC) a pour sa part déposé un préavis de grève de 24 heures à partir du 27 juin à 22h00. Enfin, le syndicat Metsip-Protect mènera son action sur huit jours, les 25, 26 et 29 juin et les 2, 4, 6, 9 et 11 juillet. Les trois syndicats minoritaires agréés s'opposent à une proposition de revalorisation pour le personnel roulant.

Enfin, la CGSP Cheminots a déposé un préavis de grève de 48 heures pour le 28 juin à 22h. Le syndicat socialiste proteste contre le projet de loi relatif à la reconnaissance de la pénibilité pour les agents de services publics.