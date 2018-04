Grèves en France : le gouvernement souligne des "avancées"

Le porte-parole du gouvernement français Benjamin Griveaux a assuré vendredi qu'il y avait eu des avancées jeudi lors des discussions avec les syndicats sur la réforme de la SNCF, contrairement à "la vision" rapportée par "une organisation syndicale".

"Un syndicat est sorti" en disant qu'il n'y avait pas eu d'avancées, mais "on ne peut pas sortir de sept heures de discussions sans que rien n'ait avancé. Ca n'est pas exact. C'est la vision qu'en a une organisation syndicale, pas l'ensemble des syndicats", a-t-il affirmé sur RTL, dénonçant "beaucoup de contrevérités" et de "mensonges".

A l'issue de leur première réunion de concertation avec le gouvernement depuis le lancement de la grève de deux jours sur cinq contre la réforme du rail, les représentants de la CGT Cheminots, de l'Unsa, de SUD Rail, de la CFDT ont dénoncé jeudi soir "une mascarade" et promis de nouveau une grève longue. Benjamin Griveaux a souligné que les discussions avaient porté sur "la gouvernance de l'entreprise, la question de l'unification des trois entités en une seule", et que "la SNCF restera une société publique et ne pourra plus s'endetter librement".