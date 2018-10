Grève spontanée chez Aviapartner: plus d'un vol sur cinq à nouveau annulé à Brussels Airport

Plus d'un vol sur cinq a été annulé dimanche à Brussels Airport en raison de la grève du personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner, qui dure maintenant depuis jeudi après-midi, a-t-on appris auprès de l'aéroport bruxellois. Contrairement aux dernières nuits, aucun passager n'a dû y passer la nuit.

Au total, ce sont 150 vols sur 550 qui ont été annulés dimanche à Brussels Airport, alors que l'aéroport était censé accueillir 74.000 passagers au départ et à l'arrivée en ce deuxième jour du premier week-end des vacances de la Toussaint.

La grève du personnel d'Aviapartner avait commencé jeudi après-midi et, malgré plusieurs réunions de négociations, aucune solution satisfaisante n'a encore pu être dégagée. Les discussions reprendront ce dimanche à 10h dans les locaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à Bruxelles, et non pas à l'aéroport de Zaventem comme cela a été le cas samedi.