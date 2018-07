Grève Ryanair: voici la liste des vols prévus et annulés en Belgique ces 25 et 26 juillet

A Zaventem, le 25 juillet, seuls les passagers à destination de Lisbonne, Palma et Dublin peuvent espérer arriver à destination. Le lendemain, seuls les avions vers Valence et Palma sont prévus. Soit quatre vols au total.

De 50% à 70% des vols Ryanair seront annulés mercredi et jeudi en Belgique , en raison de la grève du personnel de bord de la compagnie à bas coût irlandaise. Selon un document interne que la RTBF s'est procuré, seuls quatre vols devraient partir de Zaventem. La compagnie espère assurer 20 vols depuis Charleroi.

A Charleroi, 20 vols sont annoncés comme "programmés" contre une trentaine annulés. Les destinations suivantes semblent assurées :

25 juillet : Manchester, Alicante, Porto, Oujda, Marseille, Sofia, Rhodes, Milan, Lanzarote, Thessalonique et Lisbonne;

26 juillet : Malaga, Nowy Dwór Mazowiecki, Lisbonne, Tanger, Agadir, Marseille, Thessalonique, Varna et Podgorica.

Ce planning est encore susceptible d'évoluer dans les prochaines heures. Selon la compagnie, les passagers concernés ont déjà été prévenus par mail pour par SMS. D'autant que, d'après une source syndicale, Ryanair compte faire venir du personnel d'Allemagne et de Pologne pour assurer les quelques vols prévus lors de ces deux jours de grève.

"Ryanair va transgresser les règles nationales et internationales afin de briser cette grève", redoute-t-on du côté de la CNE. Le syndicat affirme que la compagnie aurait déjà eu recours aux changements d'horaires, menaces et détournement de travailleurs vers d'autres bases pour assurer une partie des vols dans les pays où l'action est menée, à savoir la Belgique, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.

Signalons au passage que Ryanair prévoit de nouvelles grèves lors de la saison estivale. "Nous ne sommes en effet pas prêts à satisfaire des demandes déraisonnables qui saperaient nos tarifs bas et notre modèle efficace", souligne la compagnie aérienne lundi à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.