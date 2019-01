Grève du personnel de sécurité dans huit aéroports allemands mardi

Le personnel de sécurité de huit aéroports allemands, parmi lesquels le plus important, Francfort, se croiseront les bras mardi. Les actions pourraient avoir des conséquences pour des dizaines de milliers de passagers. Le syndicat Verdi, à l'origine de la grève, exige une revalorisation salariale du personnel en charge de la sécurité.

Les actions débuteront à minuit aux aéroports d'Hambourg, Hanovre et Brême. Les heures suivantes, ce seront au tour des aéroports de Francfort, Dresde, Munich, Leipzig/Halle en Erfurt.

A Francfort, plus important aéroport allemand, 470 des 1.200 vols prévus ont été supprimés. Et la compagnie aérienne Lufthansa a annoncé pour sa part plus de 400 annulations de vol dans les différents aéroports.

Des grèves d'avertissement avaient déjà eu lieu la semaine dernière dans plusieurs aéroports outre-Rhin. Verdi veut mettre la pression alors qu'un prochain tour de négociations doit commencer le 23 janvier.