Grève des trains ce samedi: deux trains sur trois ne rouleront pas

Le mouvement syndical de ce samedi s’explique par la grève d’une partie des accompagnateurs de trains. En moyenne trois trains sur cinq vont rouler. La plupart des navettes vers la mer et le festival Tommorow Land sont maintenues, mais les petites lignes sont touchées et certaines gares ne seront pas desservies.

Cette grève est organisée à l’initiative du SIC, le syndicat indépendant des cheminots. Pascal Dumont, secrétaire générale du SIC réclame plus de personnel. Il manque actuellement 15% d’accompagnateurs et ces absences dans les grilles horaires ont des conséquences concrètes. " La conséquence la plus grave est qu’on annule en dernière minute, des congés qui ont été accordés et notre principal combat est que l’on ne veut plus que cela arrive. Vous consultez votre tableau de service, et vous constatez que vos congés ont été supprimés. Vous devez alors rentrer chez vous pour annoncer à votre famille qu’au lieu de partir en vacances", papa devra aller au travail ". De son côté, la SNCB assure que l’objectif est, cette année d’engager 300 accompagnateurs de train, mais le SIC assure que c’est une mission impossible : " Le premier trimestre a été catastrophique au niveau du recrutement, principalement du côté néerlandophone. Pourquoi attendre ? Si le recrutement avait déjà été boosté en début d’année, les accompagnateurs auraient été formés et seraient présents maintenant. "

De son côté, la direction de la SNCB déplore ce mouvement de grève au cœur d’une campagne de recrutement et de discussions avec l’ensemble des syndicats.

Services alternatifs mis en place

La SNCB a mis en place un service alternatif à l’occasion de la grève du syndicat indépendant des cheminots (SIC) menée ce samedi. Trois trains sur cinq rouleront lors de cette grève qui touchera le rail à partir de 3h du matin samedi jusque 3h dimanche, indique vendredi la SNCB dans un communiqué.

La plupart des trains IC rouleront depuis et vers la Côte et l’offre de trains vers le festival Tomorrowland et les "Gentse Feesten" sera aussi assurée.

Les voyageurs peuvent consulter ce service alternatif via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB, précise la SNCB.