Grève des pilotes chez SAS : 587 vols annulés ce dimanche, dont certains à Bruxelles

La compagnie aérienne scandinave SAS a annulé 587 vols dimanche en raison d'une grève des pilotes en Suède, au Danemark et en Norvège, mettant ainsi en péril les projets de déplacements de 64.000 personnes. Plusieurs vols de ou vers Brussels Airport sont concernés par ces annulations.

Un conflit salarial oppose depuis un certain temps la direction de la compagnie et près de 1.500 pilotes. Ces derniers demandent une augmentation de 2,3% et une meilleure organisation des horaires de prestation. Les négociations ont été interrompues vendredi matin sans qu'un accord ait pu être atteint. Les actions entamées à l'initiative des syndicats ont déjà abouti à l'annulation de centaines de vols. Vendredi, 72.000 passagers ont été touchés, samedi ce fut le cas de 34.000 d'entre-eux.

Tant les vols intérieurs que les vols de et vers l'Europe et les long-courriers sont concernés. SAS dessert notamment Brussels Airport. A la lecture du site de l'aéroport bruxellois, huit vols prévus dimanche sont ainsi annulés: c'est le cas de ceux vers et depuis Copenhague, vers et depuis Oslo, en plus de deux vols vers et depuis Stockholm.