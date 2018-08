Tensions sociales chez Ryanair: la compagnie annule 250 vols supplémentaires vendredi

Ryanair précise, dans une publication sur Twitter que les vols concernés sont au départ et en direction de l'Allemagne. "Tous les clients concernés seront notifiés par SMS ou Email à 15h mercredi", peut-on lire.

La compagnie à bas coûts Ryanair a annoncé mercredi l'annulation de 250 vols au départ et à destination de l'Allemagne après que ses pilotes allemands ont annoncé rejoindre un mouvement de grève européen vendredi.

400 pilotes dans dix aéroports allemands

"Nous ne voyons pas chez Ryanair la volonté de s'engager dans de réelles négociations salariales", a déclaré Martin Locher, président du syndicat Vereinigung Cockpit, qui demande de meilleures conditions contractuelles et une hausse des salaires.

Le mouvement social, qui concerne quelque 400 pilotes basés dans dix aéroports allemands, débutera vendredi à 03H01 et s'achèvera samedi 11 août à 02H59.

"Ryanair a exclu toute hausse des dépenses de personnel. Parallèlement Ryanair n'a donné aucune indication sur les marges de manoeuvre pour trouver une solution. Ryanair est donc totalement responsable de l'escalade", a martelé Martin Locher.

Précédemment, l'entreprise irlandaise avait annoncé les annulations de 146 vols en raison de grèves de pilotes le 10 août en Suède, en Belgique et en Irlande, dont 104 vers ou au départ de la Belgique.

Quelque 85% des 2.400 vols Ryanair doivent être assurés, a précisé la compagnie lors d'une conférence de presse à Francfort.

Le personnel de cabine avait lui déjà débrayé les 25 et 26 juillet derniers dans plusieurs pays d'Europe, dont, à nouveau, la Belgique. Depuis plusieurs mois et à travers l'Europe, les salariés de la compagnie à bas coûts irlandaise demandent l'instauration d'un vrai dialogue social et l'application des législations nationales sur le travail.

