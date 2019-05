Grève dans le transport aérien mardi en Italie, Alitalia principalement concerné

Le transport aérien sera perturbé mardi en Italie par un mouvement de grève, qui a contraint Alitalia à annuler la moitié de ses vols. En Belgique, deux liaisons aller-retour entre Brussels Airport et Milan et Rome passent à la trappe. L'appel à la grève a été lancé par divers syndicats et concerne les pilotes et personnel de bord et au sol d'Alitalia, Blue Air et Blu Panorama.

"La situation du secteur, stratégique pour le pays, continue à vivre une dichotomie croissante: d'un côté, une progression continue des passagers et des vols, et de l'autre une prolifération des situations de faillite", ont expliqué les syndicats.

Aucune solution définitive trouvée

Ils sont préoccupés en particulier par la situation d'Alitalia, placée sous tutelle en mai 2017 et pour laquelle aucune solution définitive n'a encore été trouvée. La société ferroviaire nationale (Ferrovie dello Stato) a jusqu'au 15 juin pour soumettre une offre ferme de reprise, mais elle cherche encore des partenaires.

Les syndicats réclament aussi une législation nationale "concrète" de soutien au secteur pour "lutter contre le dumping" social, avec l'application du contrat du transport aérien et des règles claires, en vue de préserver l'emploi et les salaires.

Le mouvement de grève court toute la journée, à l'exception des phases horaires 07H00-10H00 et 18H00-21H00.

Alitalia a indiqué qu'elle avait été contrainte d'annuler la moitié de ses vols prévus mardi, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que quelques-uns lundi soir et tôt mercredi. Elle estime néanmoins qu'elle réussira à faire voyager ce jour-là 60% des passagers prévus.