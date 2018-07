Grève chez Ryanair les 25 et 26 juillet en Belgique et dans d'autres pays européens

Plusieurs syndicats européens donneront une conférence de presse ce jeudi à 14h pour annoncer des actions futures chez Ryanair. Des vents favorables nous ont confirmé deux jours de grève prévus les 25 et 26 fin juillet, ainsi que des actions ultérieures. Le réseau de syndicats européen ETF a annoncé son soutien. Des actions à ajouter à la grève du 12 juillet des pilotes irlandais.

Personnel de cabine et pilotes sont appelés à débrayer dans plusieurs pays européens : Belgique, Espagne, Portugal et Italie. L'Allemagne et les Pays-Bas pourraient également participer à l'action.

La principale revendication des syndicats est que la société respecte les législations nationales, Ryanair se basant sur le droit du travail irlandais pour tous ses employés. Direction et syndicats se livrent un bras de fer depuis plusieurs mois déjà. Un ultimatum avait été lancé le 30 juin à la direction afin de respecter les législations nationales sur le travail.