Grève chez Ryanair: 100% du personnel de cabine basé à Bruxelles sera en grève ce mercredi

4 avions Ryanair devraient quitter Bruxelles ce mercredi, et une vingtaine depuis Charleroi. 100% du personnel de cabine basé à Bruxelles et prévu sur les vols à partir de Bruxelles devrait être en grève ces mercredi et jeudi.

Tous les vols qui décolleront ce jeudi de Bruxelles devraient donc être opérés, toujours selon la CNE, par du personnel basé ailleurs qu'à Bruxelles.

Pas plus d'informations actuellement concernant les pilotes, ni concernant le personnel de cabine basé à Charleroi.

La CNE réclame "l'application de la loi belge sur le sol belge", le personnel dépendant actuellement de la législation irlandaise. "Malheureusement, c'est une législation qui est bien trop laxiste par rapport à la notre", déplore Yves Lambot, secrétaire permanent CNE, qui réclame également "une rémunération plus importante".

Aux voyageurs en partance pour les vacances qui voient leur avion annulé, Yves Lambot se dit désolé : "Malheureusement, c'est l'ultime solution que nous avons trouvée".