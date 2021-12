Grève chez Brussels Airlines: une centaine de membres du personnel de Brussels Airlines rassemblés à l'aéroport

Une centaine de pilotes, d'hôtesses de l'air et stewards de Brussels Airlines en uniforme, ainsi que des syndicalistes se sont rassemblés lundi dans le hall d'entrée de l'aéroport de Bruxelles-National afin d'informer les passagers des raisons de leur grève, entamée à 05h00 du matin. Le personnel et le front commun syndical exigent à la direction de la compagnie aérienne davantage de considération concernant la charge de travail excessive, le bien-être du personnel et le respect des conventions collectives de travail.

"Nous ne voulions pas que cela aille aussi loin, mais malheureusement, il n'existe plus aucun dialogue social", a expliqué Claudia De Coster du syndicat socialiste BBTK/SETCa. "Nous avons tellement donné durant la crise du coronavirus, et nous sommes rentrés dans des régimes de travail qui ne sont pas viables dans la durée. Lorsque nous exprimons cet état des faits, ils ne veulent rien écouter", a-t-elle poursuivi.