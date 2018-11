Grève chez bpost: la CSC rejette le pré-accord, la direction déterminée à aboutir à un accord final

Après concertation interne, le syndicat chrétien CSC a rejeté le pré-accord avec la direction de bpost. "Parmi nos trois priorités qui étaient la charge de travail, le manque de personnel et les conditions de travail, il n'y a rien dans le pré-accord concernant ce dernier volet, indique un permanent CSC joint par la RTBF. On ne retrouve rien sur le harcèlement, sur le respect de la vie privée, sur les menaces de licenciements", regrette la CSC qui précise quand tant sa base néerlandophone que francophone a rejeté le protocole d'accord.

De son côté, la direction de bpost s'est dite déterminée à parvenir à un accord final. Les actions syndicales sont suspendues : un signal important, selon la direction. "Le préaccord contient un grand nombre d'éléments positifs qui peuvent représenter une avancée importante pour le bien-être des employés et pour l'avenir de bpost. Nous sommes prêts à poursuivre le développement de ce pré-accord pour aboutir à un plan qui est satisfaisant pour tous les employés. Nous espérons recevoir rapidement un mandat des partenaires sociaux pour y parvenir. Je tiens à dire que nous avons travaillé de manière constructive et intensive au cours de ces derniers jours, j'aimerais maintenant aboutir à des solutions concrètes", a indiqué Koen Van Gerven, CEO de bpost.

Un écran de fumée ?

Les propositions du préaccord portent entre autres sur la prise en charge du pic de fin d'année et sur une bonne répartition du travail grâce à des recrues supplémentaires par le biais de processus de sélection grandement simplifiés. L'accord prévoit également la garantie que les réorganisations ne se poursuivront pas dans leur forme actuelle.

L'une des propositions du pré-accord était l'engagement de 1.000 employés. Une annonce que le syndicats relativisent également. "Quand on parle des 1.000 emplois à créer, 900 d'entre-eux sont des saisonniers pour les fêtes de fin d'année, et cet engagement d'intérimaires a lieu chaque année. L'an dernier, c'était de l'ordre de 700 ou 750 et l'augmentation à 900 peut s'expliquer uniquement par l'augmentation des colis. Il n'y a rien de révolutionnaire."

"En signe de désaccord, une délégation ACV-CSC fera un piquet informatif (sans blocage donc) à New Bruxelles X ce mardi jusque 22h00 comme prévu dans l'agenda commun", précise encore le syndicat. Pour le syndicat libéral SLFP, il faut encore le retravailler. Côté socialiste, les "émotions sont fortes" mais me syndicat consulterait toujours le personnel.

Le personnel de bpost a fait grève du 7 au 12 décembre. Si deux syndicats ne sont pas satisfaits du préaccord, les actions sociales ont été suspendues.