Grâce à l'éolien, la production d'énergie renouvelable s'est envolée l'an dernier en Belgique

La production d'électricité par des installations solaires ou éoliennes en Belgique a augmenté de près de 20% en 2019, jusqu'à 11,5 TWh (9,7 TWh en 2018), essentiellement grâce à l'éolien, selon des chiffres publiés jeudi par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg).

Les installations solaires et éoliennes représentaient ainsi l'an dernier 16% de la production d'électricité belge.La production des panneaux solaires a atteint 3,5 TWh en 2019 (3,4 TWh en 2018) et celle des éoliennes est passée de 6,3 TWh à 8,0 TWh. Le nucléaire, dont la disponibilité s'est nettement améliorée en 2019, se taille toujours la part du lion et représentait près de 56% de la production d'électricité belge, avec 47 TWh (27 TWh en 2018). Les unités belges au gaz naturel ont, quant à elles, produit 20,4 TWh (soit 28% de la production belge).

Le régulateur fédéral du secteur de l'énergie constate une tendance européenne à la baisse de l'intensité carbone de la production électrique. En Belgique, elle a diminué de moitié depuis 1990 et peut s'expliquer par la diminution progressive de la part de charbon (depuis 2016, on ne produit plus d'électricité au moyen de centrales au charbon en Belgique) et par la croissance de la part des énergies solaire et éolienne dans le mix énergétique de la production d'électricité.