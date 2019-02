Grâce à Calla Garden, faites pousser votre petit potager de cuisine

A l'occasion d'un travail de fin d'étude, deux jeunes ingénieurs ont créé une entreprise virtuelle, rapidement transformée en start-up. Depuis décembre 2017, Calla Garden commercialise un système d'entretien de plantes aromatiques d'intérieur, arrosage et éclairage automatiques.

Le thym et le laurier flétrissent trop rapidement dans une cuisine. Comment les entretenir correctement?

"En réalité, comme il y a plusieurs potagers d'intérieur, nous avons plusieurs solutions. Le potager principal, c'est Calla. Pour éviter qu'il y ait trop d'eau ou pas assez de lumière par exemple, nous avons un créé un système automatique et en fonction du modèle, l'autonomie est d'une à trois semaines. L'utilisateur appuie sur un bouton et le système va s'autogérer. Les besoins de chaque plante sont différents. Nous sommes partis sur un compromis. Notre éclairage convient à tout type de plantes achetées en magasin. Il ne faut rempoter la plante."

Cet éclairage dédié aux plantes apporte-t-il aussi un agrément dans la pièce?

"Oui. L'éclaire suit le cycle naturel du soleil. Le matin et le soir, la lumière sera différente de celle de la journée. Ce sera alors plus chaud, plus agréable pour les yeux."

La plante pousse. Votre start-up aussi?

"Pour le moment, nous commercialisons principalement en Belgique, via des jardineries, des magasins d'accessoires de cuisine et de décorations. Nous avons déjà levé des fonds il y a deux ans pour fabriquer nos produits, en collaboration avec des sociétés wallonnes et françaises. Nous souhaitons d'ailleurs nous étendre en France, où nous cherchons des partenaires de vente."