Godiva va verser 15 millions de dollars de dédommagement à des consommateurs s'estimant "trompés" par le logo"

L’affaire remonte à 2019. Selon le recours collectif déposé auprès du tribunal du district sud de New York, Godiva est accusé de créer la fausse impression que les chocolats sont fabriqués en Belgique et importés aux États-Unis pour renforcer leur image de luxe. Le chocolatier induirait donc en erreur ses clients avec son slogan "Belgique 1926" présent sur les étiquettes, les vitrines des magasins, les présentoirs des supermarchés et la publicité.

Godiva s’était à l’époque défendu, en répondant que son slogan faisait seulement référence au pays dans lequel l'entreprise elle a été fondée. Mais le tribunal avait avancé certaines revendications des plaignants, en déclarant qu'"une déduction tout aussi plausible (...) est que la phrase représente à la fois la provenance de la société - la Belgique, en 1926 - et une représentation que ses chocolats continuent d'être fabriqués dans ce pays".