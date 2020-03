Les secrétariats sociaux perdent de l'argent en calculant vos salaires

Ce sont des acteurs incontournables dans la vie des entreprises et de leurs salariés : les secrétariats sociaux. Ils assurent la gestion de la paie pour plus de 90% des entreprises en Belgique et 2 millions 800 mille salariés. Un rôle-clé et pourtant, selon les derniers comptes publiés à la Banque nationale (2018), la plupart des secrétariats sociaux agréés affichent un résultat d’exploitation négatif.

Un exemple parmi d’autres, le secrétariat social Partena. En 2018, il a subi une perte opérationnelle de 3,27 millions d’euros sur des revenus totaux de 133,28 millions d’euros. Parmi les rares exceptions, le Groupe S, qui affiche un résultat d’exploitation largement positif.

Pour équilibrer leurs comptes, les secrétariats sociaux peuvent généralement compter sur des revenus financiers confortables, grâce aux réserves accumulées au fil du temps. A plus long terme, évidemment, il faudra voir quel impact la chute des taux d'intérêt aura sur ces précieux revenus financiers.

Les chiffres surprenants du n°1 du secteur

Tout le monde s’accorde à reconnaître que SD Worx est le numéro 1 du secteur mais, bien que tous les secrétariats sociaux doivent loger leur activité dans une asbl, il est difficile de comparer les résultats 2018 de SD Worx avec ceux des concurrents. Son asbl dédiée fait en effet apparaître un revenu de 11,1 millions d’euros – dix fois moins que Partena ! – alors qu’au passif, elle déclare un endettement de 1,75 milliard d’euros (!) et, à l’actif, aux rubriques "Placements de trésorerie" et "Valeurs disponibles", elle dispose d'un matelas de 1,75 milliard.

C’est considérable, alors, pourquoi un chiffre d’affaires d’à peine 11,1 millions d’euros ? "Parce que nous avons restructuré notre groupe en 2017, explique SD Worx dans un courriel. [Depuis ce moment], les activités de SD Worx ASBL sont limitées aux activités qui sont autorisées par la loi à être réalisées par un secrétariat social reconnu à savoir la déclaration, la perception et le versement des cotisations ONSS. (…) Pour pouvoir comparer le chiffre d'affaires et les bénéfices avec d'autres secrétariats sociaux, il faut consulter les comptes annuels de SD Worx Belgique SA, qui comprennent les activités commerciales telles que le calcul des salaires et la consultance ". En pratique, il est impossible de comparer...

Les secrétariats sociaux sont-ils mal gérés ?

Pas forcément. Leur métier consiste en fait à calculer le salaire net des travailleurs en tenant compte de toute la législation en vigueur. C’est un énorme travail qui nécessite des compétences juridiques et informatiques pointues, et donc, des systèmes d’information coûteux. Or, explique Jean-Charles Depoterre, directeur général du secrétariat social UCM, "les réglementations changent vite et souvent. C’est une vraie difficulté pour les secrétariats sociaux parce que cela signifie que la maintenance légale de nos applicatifs est très lourde et très coûteuse. Ces mises à jour régulières absorbent une grande partie de nos moyens destinés à l’informatique et nous limitent un peu à nous projeter dans les technologies du futur. Et ça nous oblige à être très prudent pour être sûr de faire les bons choix. "

Faire les bons choix technologiques, c'est apparemment très compliqué. Ces dernières années, plusieurs secrétariats sociaux ont perdu énormément d’argent dans des décisions stratégiques hasardeuses : "Ca leur a coûté des dizaines de millions d’euros", confirme Jean-Charles Depoterre.

L’irruption de l’intelligence artificielle et de la robotisation

On comprend mieux pourquoi le secrétariat social UCM prend son temps avant de se lancer dans la robotisation et l’intelligence artificielle. Ça viendra, promet l’UCM, mais pas tout de suite. Et puis, attention, avertit Thierry Nollet, directeur au Groupe S, il ne faudrait pas que la technologie déshumanise la relation avec le client. Et son regard se tourne vers le leader du marché, le groupe SD Worx, qui, dit-il, "a décidé de mettre en place un système d’intelligence artificielle, une logique de robotisation poussée à l’extrême qui va condamner 1 emploi sur 4 à très court terme dans l’entreprise, uniquement pour essuyer les plâtres. Car SD Worx s’est investi à l’international, avec des degrés de succès divers. Ils ont à un moment donné pénétré le marché public, ils sont en train de s’en retirer. Leur modèle en tout cas se distingue nettement de ce que font les autres secrétariats sociaux, ce sont des gens qui sont en marge des règles du secteur."

Cela dit, la robotisation d’une série de processus administratifs permet néanmoins de décharger le personnel de tâches répétitives et, selon Michel Neirinckx, partner dans la division stratégie and transformation de BDO, elles ont l’avantage d’être "temporaires, flexibles, peu coûteuses". Mais, dit-il, "elles ne sont pas suffisamment efficaces pour assurer le traitement de gros volumes d’informations. En ce sens, la robotisation est en réalité un ensemble de technologies qui permettent d’assurer la transition vers une plateforme digitale, elles permettent de gagner un peu de temps". Des technologies de transition donc.

La stratégie de croissance des secrétariats sociaux

Tous les secrétariats sociaux agréés sont constitués en asbl mais ils appartiennent à des groupes qui ont largement diversifié leur offre de services, caisse d'allocations familiales, guichet d’entreprise, caisse d’assurances sociales pour indépendants ou encore gestion des ressources humaines. C’est là que la concurrence fait vraiment rage, car c’est là qu’ils peuvent générer de vraies marges bénéficiaires.

Cette concurrence explique notamment pourquoi les grands secrétariats sociaux – en particulier SD Worx, Partena, Acerta, Securex – cherchent la plus grande exposition médiatique possible pour attirer plus de clients et donc, générer plus de revenus. Cette stratégie passe notamment par la publication d’une quantité astronomique d’études sur des sujets liés à leurs compétences. Quelques exemples récents : Déplacements domicile-lieu de travail, une nouvelle hausse des voitures de société (Acerta) ; Coronavirus, quel est l'impact sur le contrat de travail ? (Partena) ; Travailler tout en étant malade ? Nous le faisons de moins en moins (Securex), etc.

La qualité de ces études est, disons, "variable" et, en tout cas, leur multiplication interpelle l’économiste Philippe Defeyt : "De plus en plus d'entreprises privées publient les résultats d'enquêtes qu'elles commandent ou d'analyses basées sur l'information dont elles disposent en interne, écrivait-il en août 2019, ces études pourraient contribuer à améliorer la connaissance de notre société et de son fonctionnement ; elles se révèlent en fin de compte souvent peu convaincantes".

Vers un modèle de "coopétition"

En l'occurrence un modèle qui combine compétition et concurrence. C'est dans cet esprit-là que certains acteurs proposent à leurs concurrents des pistes d’économies communes. Exemple : mutualiser les outils informatiques. "Ce sont des investissements lourds, insiste Christophe Deroose, CEO d'Acerta. Mais chez Acerta nous avons décidé de renouveler tout notre outil de calcul salariat dans un partenariat avec la firme de logiciels Cegeka et ,en fait, notre but c’est de créer un moteur de paie qui sera utilisable par plusieurs secrétariats sociaux, ce qui permettrait de dégager des synergies pour ces développements technologiques".

Pourquoi pas, estime Thierry Nollet (Groupe S). Jean-Charles Depoterre, UCM, n’est pas contre à priori mais, dit-il, l’outil joue un tel rôle de différenciation que les essais de mutualisation proposés dans le passé n’ont pas abouti sauf pour les petites structures

Un petit monde dominé par les intérêts flamands

La plupart des secrétariats sociaux sont liés à des intérêts flamands, qu’ils soient établis en Flandre ou à Bruxelles, même s’ils n’hésitent pas à proposer leurs services en Wallonie. "C’est un fait, constate Jean-Benoît Le Boulangé, administrateur délégué des services du groupe UCM, d’un point de vue économique et social, le poids flamand est certainement plus important que le poids wallon".

Pas de doute non plus pour Thierry Nollet (Groupe S), "la plupart des grands acteurs sont flamands et c’est d’autant moins anodin qu’ils sont rattachés à des organismes qui sont loin d’être neutres. C’est d’ailleurs ce qui nous distingue au Groupe S puisque nous sommes clairement apolitiques, voire pluralistes. Nous avons une totale indépendance que d’autres n’ont pas. SD Worx est par exemple clairement attaché, et depuis toujours, au VOKA (le patronat flamand) et donc la NVA. Ce n’est pas neutre ".

Pas neutre et pourtant, pas mal de patrons de PME en Wallonie ne se rendent pas forcément qu’en recourant aux services de tel ou tel groupe social, ils soutiennent en réalité des intérêts flamands. "C’est très méconnu, regrette Jean-Benoît Le Boulangé, et, effectivement, ce n’est certainement pas un argument sur lequel quiconque ait voulu fonder une stratégie. Mais nous sommes en 2020, nous avons franchi le cap d’une 6e réforme de l’Etat et il est très clair que les Régions doivent de plus en plus se prendre en mains pour assurer leur développement et donc, ça vaut sans doute la peine de mettre plus en évidence cet élément-là ".

Et donc, dit-il, oui, chaque patron d’entreprise a évidemment le droit de choisir son secrétariat social, en fonction des services, du prix, des performances, mais qu’au moins ce choix soit fait en toute connaissance de cause, en sachant quelle organisation patronale et donc quel positionnement politique le patron wallon ou bruxellois va soutenir.