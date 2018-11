Gilets jaunes: l'approvisionnement en carburant reste problématique, mais s'améliore

En Wallonie, l'approvisionnement en carburant à toutes les stations-service reste problématique, indiquent Total et DATS 24. Cependant, la situation peut évoluer rapidement et cela semble être le cas chez les deux sociétés. Contrairement à jeudi, il n'y a aucun problème en Flandre.

Amélioration de la situation depuis jeudi

Chez Total, il existe encore un certain nombre de stations pour lesquelles un ou plusieurs type de carburants ne sont plus disponibles, mais la situation s'est améliorée par rapport à jeudi. Du côté de DATS 24, neuf stations-service en Wallonie sont complètement à sec: huit dans la province de Hainaut et une dans la province de Liège, selon le porte-parole du groupe Maarten Van Houdenhove. DATS 24 n'organise pas son approvisionnement vendredi via le site de Feluy, mais utilise uniquement des sites en Flandre.

"Cela rend la livraison plus complexe et les distances plus grandes", a déclaré M. Van Houdenhove. La compagnie ne sait pas encore déterminer si la situation va évoluer. "Nous avons réussi à approvisionner 16 à 17 stations supplémentaires", a indiqué M. Van Houdenhove, qui ajoute que la société fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir autant de clients que possible. DATS 24 dispose de 124 stations-service à travers le pays.