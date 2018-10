Génération Startup: "Un stagiaire n'est pas responsable machine à café"

La séquence génération "Startup" diffusée ce samedi matin était consacrée à Tryo, une plateforme qui met en contact le bon stagiaire avec le bonne entreprise pour que le stage soit profitable aux deux parties. Charlotte Oloton, l'une des cofondatrices, était en studio pour en parler dans Week-End Première. "Notre but, c'est de comprendre l'étudiant, ce qu'il sait faire, ce qu'il recherche et fonction de ça, le placer dans l'entreprise la plus adéquate".

Et Tyro ne met pas toujours en contact un étudiant avec une entreprise de son domaine: "Notre critère, ce n'est pas forcément les études. Justement, beaucoup de jeunes veulent sortir de leur domaine et expérimenter d'autres choses. On va plutôt se baser sur la taille de l'entreprise, la dynamique, l'esprit de l'entreprise. En fonction de ce que le client nous dit et l'analyse qu'on fait de l'entreprise, on pourra réunir les deux ensemble".

Le système est gratuit pour le stagiaire. L'entreprise paye un montant forfaitaire par mois de stage presté par un étudiant en son sein. Mais elle peut y trouver son intérêt: "Ça dépend de ce que la boîte et l'étudiant veulent, mais en général, l'objectif c'est que le stage débouche sur une embauche réelle, avec un contrat à la clé".

Encourager la précarité des jeunes travailleurs?

Mais en proposant des stages de qualité, le risque n'est-il pas de décourager les entreprises d'engager réellement en jeune et de privilégier les stages successifs? "On veille à ce que nos clients soient dans une optique saine assure Charlotte Oloton. Parce que former un stagiaire ça prend beaucoup de temps. Avoir un roulement de stagiaires, ce n'est pas favorable pour la pérennité et la croissance d'une entreprise, parce qu'il n'y a pas de continuité".

Et le stage doit bien se passer pour l'étudiant aussi évidemment: "Si un jeune nous dit qu'il a été responsable de la machine à café pendant trois mois, on ne travaille plus avec cette entreprise".

Tyro existe depuis janvier 2018 et a permis 60 stages pour le moment.