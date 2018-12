Génération startup: un casque de protection 100% carolo pour les fans de paintball

A la base, Zoé Absil et son compagnon Quentin Mulders sont des passionnés de paintball et d’airsoft, deux activités dans lesquelles deux équipes s’affrontent en se tirant dessus. Dans le cas du paintball, on utilise des billes de peinture et dans le cas de l’airsoft, des petites billes en plastique.

On se tire dessus et, donc, les joueurs ont besoin d’équipements de protection. Equipements qui, il y a quelques années, ne satisfaisaient par Quentin Mulders. Il a donc commencé par bricoler son propre casque, ça intéressait aussi ses potes et de fil en aiguille, l’idée de créer une entreprise a germé.

Elle est née il y a deux ans à Charleroi, elle s’appelle Warcq et son produit phare, c’est un casque intégral. "Dans ce secteur, explique Zoé Absil, il existe différents types de protections depuis longtemps, des lunettes, des masques, des grillages mais un casque intégral, non, ça n’existait pas. Et le nôtre est 100% sans buée, c’est un véritable atout pour les utilisateurs." Parce que quand on ne voit rien, on est sérieusement handicapé dans les parties de paintball ou d'airsoft...

Un marché potentiel très vaste

Il y a des milliers de pratiquants réguliers du paintball et/ou de l’airsoft en Belgique, deux millions en Europe selon Zoé Absil. Le potentiel est important, donc, mais il y a un autre marché qui intéresse beaucoup la société Warq : les forces de l’ordre. "Notre casque de protection intégral, dit-elle, répond parfaitement aux normes pour les entraînements des forces de l’ordre, la police par exemple. Il faut savoir que les policiers ont besoin de s’entraîner régulièrement, mais pas forcément avec leur matériel d’opération qui, dans certains cas, est extrêmement coûteux. Autant éviter les casses inutiles. L’autre aspect, c’est que ces unités s’entraînent aussi avec des munitions différentes de celles des opérations réelles, elles vont plutôt privilégier des munitions marquantes, genre paintball et là, notre casque est évidemment pertinent."

La PME carolo, qui emploie 5 personnes, a déjà gagné plusieurs marchés publics, elle espère en obtenir d’autres à l’avenir.L’assemblage des casques se fait dans un entrepôt à Charleroi mais toutes les matières qui entrent dans sa composition proviennent des sociétés européennes, France, Italie, et Allemagne.