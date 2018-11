Génération startup : TrustUp.be pour vous aider à trouver un professionnel du bâtiment fiable

Qui n’a jamais galéré pour trouver un professionnel du bâtiment compétent, disponible, sérieux et proposant des prix mesurés ? Pas grand-monde probablement. Et sûrement pas le propre père de Sébastien Remacle qui, il y a quelques années, avait fait appel à un professionnel pour installer une nouvelle cuisine. Las ! Ce professionnel a fait faillite pendant les travaux. D’où une perte sèche pour le père et une idée pour le fils : créer une startup sur Internet pour aider les particuliers à trouver un professionnel fiable dans toute une série de métiers de la construction.

Une quête de fiabilité qui n’est pas de tout repos si l’on en croit Sébastien Remacle, dont la plateforme refuse environ 40% des professionnels du bâtiment qui souhaitent s’inscrire sur TrustUp.be. "Beaucoup des professionnels que nous refusons traînent un passé de faillite, explique le jeune patron liégeois, et ce risque-là, nous ne pouvons pas le prendre. Nos critères de sélection principaux concernent la solidité financière des professionnels du bâtiment qui veulent nous rejoindre, leur situation financière, les accès à la profession, les dettes fiscales et sociales éventuelles, l’historique du gérant. Et nous rencontrons systématiquement chacun des professionnels. "

Et puis, bien sûr, la plateforme vérifie la réputation des professionnels au travers des avis des clients. "Mais, insiste Sébastien Remacle, tous ces avis sont vérifiés. Et s'il le faut, nous demandons les factures par exemple. En tout cas, nous n'acceptons pas les avis anonymes."

Aujourd’hui, la plateforme réunit 250 professionnels sur la Wallonie, chacun paie une cotisation mensuelle (entre 49 et 99 euros par mois) pour être repris sur le site. Le client particulier, lui, ne paie rien. C’est ça le modèle économique de TrustUp.be.