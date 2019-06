Génération Startup : Sleev'in rhabille vos bouteilles

Habiller des bouteilles de vin, de champagne, de bière ou d’alcool : c’est le métier de la startup liégeoise Sleev’in. Elle dispose de sa propre ligne de production à Chênée, où les bouteilles sont glissées dans une sorte de manchon – sleeve en anglais – en plastique thermo rétractable ; l’ensemble passe ensuite dans un tunnel à vapeur et sous l’effet de la chaleur, le plastique se rétracte et épouse littéralement la bouteille. "Bien sûr, il s’agit de plastique, explique la gérante de Sleev’in Judith Michel, mais le plastique que nous utilisons, le PET transparent, est totalement recyclable, et notre technologie nous permet d’éviter d’utiliser de la colle pour habiller les bouteilles. Dans le processus de recyclage, les bouteilles sont écrasées dans un liquide et le plastique va lui remonter à la surface et être directement dirigé vers un processus de recyclage spécifique".

Les deux marchés de Sleev’in

La société liégeoise est active sur deux grands marchés. Le marché des producteurs d’alcool (distilleries, brasseries, vignerons, etc.) et le marché de la communication événementielle (mariage, cadeaux d’entreprise, grand événement sportif, etc.). La demande, en tout cas, est forte puisque Sleev’in a habillé 170.000 bouteilles en 2018, deux fois plus qu’en 2017, et elle s’est fixé un objectif très ambitieux pour l’année en cours : habiller 400.000 bouteilles et flacons.