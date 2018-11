Génération startup: des "fromages" d'origine 100% végétale

Le premier s’appelle "Cabri c’est fini", le deuxième "Maquée bella". Ils ont l’apparence d’un fromage à tartiner, le goût, voire l’odeur et, pourtant, ils ne comportent pas un gramme de lait. C’est du 100% végétal et bio. C’est aussi le créneau choisi par Philippe Limbourg, l’ancien directeur de la rédaction du guide gastronomique Gault&Millau Belgique, pour créer sa startup.

Il a lancé le projet au début de cette année dans sa cuisine ! " C’est vrai, raconte-t-il, j’ai commencé il y a 8 mois dans ma cuisine, sur la base d’une recette qu’avait développée le chef luxembourgeois réputé, René Mathieu, connu aussi pour être monsieur végétal. Il nous a épaulé dans nos démarches au début mais depuis, la recette a évolué radicalement." Mais la recette de base a permis à Prétexte, la société de Philippe Limbourg et de ses associés, de gagner de précieux mois de développement.

Pas du fromage donc, et pourtant, Philippe Limbourg a déjà convaincu plusieurs artisans fromagers de vendre ses produits. Il négocie actuellement la distribution de ses produits dans des chaînes de magasins bio.

Et la production ne se fait plus dans sa cuisine. "Nous avons tout de même professionnalisé la production, sourit-il. Vous n’imaginez pas la quantité de bactéries qu’on peut trouver dans une cuisine ménagère... On s’est fait encadrer notamment par l’université de Gembloux et désormais, nous produisons dans une cuisine partagée à Loyers." Un atelier conserverie développé par un restaurateur pour ses producteurs.