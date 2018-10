Génération Startup: comment Shayp vous aide à éradiquer les fuites d'eau et à alléger vos factures

C’est une des hantises du consommateur - et des assureurs : les fuites d’eau. Elles alourdissent inutilement la facture et surtout, elles peuvent provoquer des dégâts importants dans le logement. Les assureurs ne comptent plus les parquets dont il a fallu financer le remplacement, les plafonds refaits, etc. Et on ne parle ici que des problèmes d’infiltration d’eau que doivent gérer les particuliers. Mais les fuites d’eau concernent aussi le monde de l'entreprises, les pouvoirs publics, les écoles, les hôpitaux : toutes les organisations.

C’est à ce marché gigantesque que s’attaque la petite startup Shayp. Il y a quelques mois, elle a levé des fonds auprès des membres du réseau Be Angels pour lancer la commercialisation d’un boitier qui assure le suivi de la consommation d’eau dans les habitations et les bâtiments publics. "L’idée, explique un des trois associés de la startup, Grégoire de Hemptinne, c’était de développer une solution facile à utiliser pour que chacun soit capable de connecter le boîtier sur le compteur d’eau existant sans avoir besoin d’un plombier. Une fois que cet instrument est connecté au compteur, il va mesurer votre consommation en temps réel. En cas de fuite, il vous envoie un SMS d’avertissement tout en mesurant l’ampleur de la fuite en termes financiers parce que ça, ça fait bouger les gens."

Mais comment font-ils ? La solution se base sur un constat simple : à priori, personne n’utilise l’eau de ville pendant toute la journée, il y a des moments où tous les robinets sont fermés. La nuit par exemple. Si, sur une période de 24 heures, il n’y a pas au moins 6 minutes sans le moindre flux d’eau, alors, c’est qu’il y a un problème. Et le système, truffé d’intelligence artificielle, lance l’alerte.

La startup en tout cas a de l’ambition : épargner 100 milliards de litres d’eau potable au cours des quatre prochaines années.