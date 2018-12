Génération Startup: acheter les invendus alimentaires au tiers du prix

La Startup danoise, Too Good to Go arrive dans plusieurs villes belges. Lancement à Liège cette semaine. Katelijne Berx, sa représentante chez nous est l'invitée de Génération Startup. Le principe: mettre en contact des supérettes, des restaurants, des boucheries,... qui ont des restes alimentaires en fin de journée avec des particuliers qui peuvent venir les acheter juste avant la fermeture. Il y a de grosses réductions à la clé.

"Vous installez l'application sur votre téléphone, explique Katelijne Berx, elle vous géolocalise et vous indique près de chez vous où vous pouvez aller récupérer un repas. C'est tout les jours la surprise (on ne peut pas prévoir à l'avance qu'est-ce qui restera en fin de journée)". Ça peut être des viennoiseries chez un boulanger, les restes d'un buffet petit-déjeuner dans un hôtel, des sushis dans un restaurant japonais,...

En général le prix d'un colis a récupérer tourne autour de 4-5 euros pour un prix de vente de 12-15€.

Lutter contre le gaspillage

La startup a l'ambition d'être plus qu'une application: "nous nous inscrivons dans le mouvement de lutte contre le gaspillage, nous mettons aussi sur pied des actions dans les écoles". Et manifestement, ça fonctionne. L’application à 120 000 inscrits en Belgique dont 20 000 sont actifs. Elle est présente dans 9 pays européens.

Too Good too Go a des contrats avec des commerces indépendant mais aussi la grandes distribution. Certaines chaînes de supermarchés sont fournisseurs: elles vendent des produits frais, des fruits et légumes en fin de journée via l'application

Complémentaire aux banques alimentaires

La startup est une entreprise et pas une ONG mais elle ne compte pas prendre la place des associations déjà présentes dans la récupération d'invendus alimentaires: "Si une banque alimentaire récolte les invendus d'un magasin tous les lundis soirs par exemple, nous ne proposerons nos services que le reste de la semaine, pas le lundi, dans ce magasin. Un tiers de la nourriture est jetée dans le monde, il y a de la place pour tout le monde dans le lutte contre le gaspillage".