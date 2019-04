Génération start-up : Mamé Noka, le café "made in Bruxelles"

Ça fait trois ans que Quentin Castel torréfie du café à Bruxelles : « Le café c’est une passion ! C’est bien plus qu’une tasse de café pour moi ». Tout a commencé lors d’un voyage au Congo après les études, Quentin tombe amoureux de la région : « J’ai eu envie de faire du commerce avec l’Afrique. J’ai envie de contribuer à l’évolution du continent. Et là-bas, le café c’est comme une espèce de monnaie, ils peuvent payer le docteur, aller à l’école… et pour moi, grâce au café, il y a moyen de créer une économie, c’est un moteur pour changer la donne là-bas ».

Bien connaître ses fournisseurs pour les respecter

Le café est la deuxième ressource la plus exportée au monde. Le marché mondial est gigantesque. « Le problème c’est que les industriels exploitent presque les producteurs. Ils négocient le prix jusqu’au dernier centime. Les fermiers reçoivent un prix qui ne couvre même pas leurs frais de production. J’essaye donc de ne pas passer par ces canaux traditionnels et trouver une manière alternative de commercer ».

Et le fondateur de Mamé Noka perçoit cette demande aussi chez ses clients, il y a une attente de ce genre de nouveau modèle. « Je sens très fort cette vague d’intérêt pour les alternatives et c’est pour ça que je suis positif malgré que ce soit dur financièrement. Je sais que dans quelques années ça ira, parce que je vois qu’à Bruxelles les gens se tournent de plus en plus vers le local et l’artisanat, pas seulement dans le café d’ailleurs. Il y a un ras-le-bol de l’industrie ».

L’entrepreneuriat, pas un monde de Bisounours

Le problème pour les petits acteurs, c’est que, malgré le succès du café artisanal, c’est compliqué de faire face à la concurrence de ces industriels qui tirent les prix à la baisse : « Aujourd’hui, je n’ai pas les reins assez solides, tous les revenus passent dans la rémunération équitable des producteurs, dans des investissements, je n’arrive pas à me dégager un salaire ».

Comme d’autres entrepreneurs, Quentin Castel sent ce paradoxe entre le plaisir d’avoir créé son travail et la frustration de ne pouvoir en vivre malgré toute l’énergie investie : « Ce n’est pas un monde de Bisounours. C’est ma passion mais dans la vie de tous les jours, c’est très compliqué. Je dois subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, ce n’est pas facile. Et je crois que c’est l’erreur de certains entrepreneurs, de penser que ça va aller tout seul, de se tourner vers des modes de financement qui leur mettent la corde au cou comme les banques ou les business angels, moi je ne fais pas cela ».