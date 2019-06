Génération start-up : les Bruxellois de Ledea lancent une collection haute couture

Le mois de juin a été particulièrement chaud pour Amina Nehal, Nella Diangani et Paterne Masubimana. Les fondateurs de la start-up Ledea ont lancé leur première collection de haute couture à Bruxelles. Sur un créneau bien précis : des robes de soirée, des robes habillées, style chic, pour toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. "Il faut savoir, explique Amina Nehal, qu’il est très difficile pour les filles de trouver de belles robes à partir d’une taille 42. Or, pour nous, il est impensable que les femmes doivent avoir une taille 36 pour trouver de jolies robes de soirée, ou pour assister à un cocktail ou un mariage !"

Il y a un peu plus d’un an, les trois compères – qui ont moins de 30 ans – ont décidé de lancer leur propre collection de haute couture. Leur collection comprend 14 robes. Elles ont été dessinées en Belgique, puis cousues à la main dans des ateliers en Turquie avec des tissus venant des Emirats Arabes Unis, de la Turquie et de l’Inde. "Tous les modèles sont disponibles en taille XS à 5XL, souligne Amina Nehal, mais nous proposons aussi du sur-mesure ".

A noter aussi le parcours surprenant des fondateurs de Ledea. Nella Diangani et Amina Nehal sont aide-soignantes en maison de repos et ont suivi un baccalauréat +3 en éducation spécialisée et accompagnement psycho-éducatif. Leur cofondateur Paterne Musabimana travaille quant à lui dans l’administration d’une entreprise et termine ses études en commerce extérieur. "C’est très compliqué, admet Amina Nehal, mais bon, nous sommes jeunes et ambitieux et donc, nous nous sommes lancés !"