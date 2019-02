Génération start-up : Emphase, ou l'art de réduire la facture énergétique des entreprises

Comment réduire sa facture énergétique ? Beaucoup de chefs d’entreprise se posent la question. Car, ils s’en doutent, il est possible de générer des économies importantes sur ce poste sans toucher au confort des salariés ou des clients. Mais ils ne savent pas toujours comment s’y prendre. C’est le métier de la société montoise Emphase. Créée en 2003 par Frédéric Musin, Emphase analyse d’abord l’ensemble des coûts énergétiques de l’entreprise client et, ensuite, propose des solutions qui permettent de les réduire. « Nous visons surtout les ‘silent killers’, explique le patron de cette PEM installée à Mons. Les ‘tueurs silencieux’, c’est-à-dire les systèmes qui consomment beaucoup, comme les pompes, les moteurs ou les groupes de ventilation. Tous ces systèmes tournent souvent sans arrêt, même quand il n’y a personne dans telle ou telle partie du bâtiment. »

Jusqu’à 60% d’économies

Et c’est là qu’intervient le système intelligent, capable de mesurer, par exemple, le nombre de personnes présentes à tel endroit du bâtiment et d’adapter automatiquement le débit de la ventilation dans cette pièce, d’éteindre les lumières si personne ne se trouve dans la pièce, de moins chauffer un espace inutilisé… Le bâtiment contrôle lui-même et de manière optimale les ressources énergétiques. « Le potentiel est énorme, souligne Frédéric Musin, puisqu’une entreprise équipée de ces systèmes automatisés peut économiser jusqu’à 50 ou 60% de sa consommation. » A ce rythme, le retour sur investissement prend moins de deux ans dans la plupart des cas.

L’impulsion des directeurs financiers

Se pose évidemment la question de savoir pourquoi tout le tissu d’entreprises n’est pas encore passé à cette gestion automatisée. Sans doute parce que beaucoup d’entreprises n’ont pas en interne les compétences nécessaires pour mettre en place ce genre de systèmes. Et même si elles ont des compétences techniques, il n’est pas toujours simple de savoir par où commencer. Au fonds, remarque Frédéric Musin, « l’impulsion vient souvent d’un directeur financier qui voit dans ces systèmes automatisés l’occasion de faire des économies substantielles. » Substantielles et rapides, au point que pour beaucoup d’entreprises, il est sans doute plus urgent d’investir dans ces systèmes que dans l’isolation !