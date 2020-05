General Electric va supprimer plus de 10.000 emplois supplémentaires dans l'aviation

General Electric (GE) a annoncé lundi supprimer 10.000 emplois supplémentaires dans sa division aviation, en raison de la pandémie de Covid-19 qui décime le transport aérien et les commandes d'avions dont il fabrique les moteurs.

Ces coupes se feront via des départs volontaires et des licenciements secs, et s'ajoutent à une première vague de 2.600 emplois supprimés en mars, a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

Au total, GE va réduire les effectifs dans l'aviation d'un quart (25%), soit 13.000 emplois.

Cette cure d'austérité, qui concerne toutes les zones géographiques, reflète la mauvaise passe que traverse l'ensemble du secteur aéronautique.

L'avionneur Boeing a annoncé la semaine dernière la suppression de 16.000 emplois, soit 10% de ses effectifs dans les avions civils.