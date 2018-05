Geert Versnick effectue un comeback en tant qu'administrateur de Fluxys

Le libéral gantois Geert Versnick a été nommé pour six ans en tant qu'administrateur du réseau gazier Fluxys, relève mercredi le journal De Tijd. L'entreprise, à 90% dans les mains du holding communal Publigas, a approuvé sa nomination pratiquement à l'unanimité.

L'an dernier, le libéral flamand avait démissionné de son poste de député provincial après avoir été mis en cause pour des notes de frais injustifiées en Thaïlande et au Vietnam. Il était également sous le feu des critiques pour ses nombreux mandats, notamment au sein de la banque faillite Optima. Il avait alors laissé entendre qu'il renoncerait à ses mandats dans les entreprises semi-publiques du secteur de l'énergie dans les prochaines années. Il est toujours vice-président du conseil d'administration d'Elia et président de celui de Publi-T, le holding au-dessus d'Elia.

L'homme s'était engagé à renoncer à ses mandats dans le secteur des services publics à moins d'être sollicité. Dans ce cas, il ne le ferait plus en tant qu'homme politique. Mais cette nouvelle nomination au sein de Fluxys intervient alors qu'il se range toujours sous la bannière de l'Open Vld. Il reprendra dès le 3 octobre le mandat d'administrateur indépendant de Nele Roobrouck, le spécialiste énergie du parti.