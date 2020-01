Gaz naturel : les températures clémentes de cet hiver doux réduiront la facture

L'hiver doux que l'on connaît jusqu'ici entraîne une consommation moindre de gaz naturel, ce qui se fera ressentir au niveau de la facture, qui pourrait être de 18 à 27 euros moins élevée rien que pour le mois de décembre, ressort-il de chiffres de la fédération des entreprises électriques et gazières (Febeg).

Le mois de décembre a été plus doux qu'un mois de décembre normal. Et la première décade de janvier confirme cette tendance. Un mercure plus élevé que la normale en hiver a pour conséquence une consommation moindre de gaz naturel pour le chauffage. Par rapport à un mois de décembre normal, la consommation de décembre 2019 fût 10 à 15% plus faible, selon la Febeg. Cela devrait se traduire par une économie de 18 à 27 euros en moyenne sur le seul mois de décembre, sur une facture annuelle d'un millier d'euros.

Les chiffres des deux principaux fournisseurs d'énergie le confirment. Chez Engie, on a constaté en décembre une baisse de la consommation des ménages de 10 à 15% par rapport à la moyenne pour un dernier mois de l'année. "Cela donne une diminution moyenne de la facture, pour le seul mois de décembre, de 15 à 20 euros, " précise une porte-parole.

Même son de cloche chez Luminus, où l'on a remarqué une baisse de la consommation de gaz d'environ 10% en décembre.